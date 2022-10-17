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В Черкасской области сработало ПВО: в регионе объявлена воздушная тревога

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В Черкасской области сработало ПВО: в регионе объявлена воздушная тревога

Фото иллюстративное

В Черкасской области сработало ПВО.

В Черкасской области после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Работало ПВО.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Обезопасьтесь. Высокая вероятность атаки дронами. В области работают силы ПВО”, — подчеркнул Игорь Табурец.

Отметим. что воздушная тревога сейчас раздается в двух областях: кроме Черкасской также в Киевской.

Напомним, что ВСУ точными ударами в Запорожье уменьшили количество оккупантов и их оружия.

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