В Черкасской области сработало ПВО: в регионе объявлена воздушная тревога

В Черкасской области сработало ПВО.
В Черкасской области после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Работало ПВО.
Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Обезопасьтесь. Высокая вероятность атаки дронами. В области работают силы ПВО”, — подчеркнул Игорь Табурец.
Отметим. что воздушная тревога сейчас раздается в двух областях: кроме Черкасской также в Киевской.
Напомним, что ВСУ точными ударами в Запорожье уменьшили количество оккупантов и их оружия.
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