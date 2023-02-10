В Черкасской области существует повышенная угроза ракетного удара — ОВА

В области идет воздушная тревога.
В пятницу, 10 февраля, в Черкасские областные во время масштабной воздушной тревоги предупредили о высокой угрозе ракетных ударов.
Об этом сообщил глава руководителя Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Повышена угроза ракетного удара в Черкасской области. Будьте в максимально безопасном месте", — подчеркнул глава области.
К слову, "тревога" в регионе была объявлена в 08:27. По состоянию на 09:51 она длится почти полтора часа.
Напомним, в Украине утром 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. О взрывах сообщается в нескольких населенных пунктах. В частности, в Одессе, Кривом Роге, Кременчугском районе.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким утром, в 09:31, 10 февраля во время масштабной воздушной тревоги предупредил о первых ракетах над Украиной.
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