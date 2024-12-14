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В Черкасской области уничтожено 25 "Шахедов": обломки повредили линию электроснабжения

В Черкасской области уничтожено 25 "Шахедов": обломки повредили линию электроснабжения

В Черкасской области обломками повреждена линия электроснабжения / Фото: Associated Press

Оккупанты терроризировали регион почти 10 часов.

Ночью в Черкасской области уничтожены 25 вражеских беспилотников.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

По его данным, обломками была повреждена линия электроснабжения.

"С вечера наше небо снова разрывали российские БпЛА. И так почти десять часов подряд", – указал он.

По предварительным данным, в пределах Черкасской области уничтожены 25 "Шахедов".

"В одном случае обломками была повреждена линия электроснабжения – ремонтники сработали оперативно", — добавил он.

Напомним, россияне снова атаковали Украину ударными дронами. В частности, беспилотники запустили по Киеву.

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