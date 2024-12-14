В Черкасской области уничтожено 25 "Шахедов": обломки повредили линию электроснабжения

Оккупанты терроризировали регион почти 10 часов.
Ночью в Черкасской области уничтожены 25 вражеских беспилотников.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.
По его данным, обломками была повреждена линия электроснабжения.
"С вечера наше небо снова разрывали российские БпЛА. И так почти десять часов подряд", – указал он.
По предварительным данным, в пределах Черкасской области уничтожены 25 "Шахедов".
"В одном случае обломками была повреждена линия электроснабжения – ремонтники сработали оперативно", — добавил он.
Напомним, россияне снова атаковали Украину ударными дронами. В частности, беспилотники запустили по Киеву.
Читайте также: