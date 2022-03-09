В Черкасской области в аварию попал эвакуационный автобус, который перевозил взрослых и детей

В Черкасской области в аварию попал эвакуационный автобус, который перевозил взрослых и детей

В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались пятеро взрослых, которые доставлены в больницу.

В Черкасской области возле города Городище в ДТП попал автобус с эвакуированными людьми. В салоне находились взрослые и дети.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области.

Отмечается, что сообщение об аварии поступило на оперативную линию 102 около восьми часов вечера.

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«В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались пятеро взрослых, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — уточнили правоохранители.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, медики и спасатели. Движение транспорта ограничено до устранения последствий ДТП.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине удалось эвакуировать 40 тысяч женщин и детей. Пытались 100 тысяч, но из-за действий оккупантов сделать это не удалось.

ТСН.ua