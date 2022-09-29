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В Черкасской области во время тревоги раздался мощный взрыв

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В Черкасской области во время тревоги раздался мощный взрыв

Фото из открытых источников

Поздним вечером четверга, 29 сентября, после объявления воздушной тревоги жители Черкасской области слыщали мощный взрыв.

Житлеи Черкасской области сообщают, что слышали мощный взрыв. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Сообщения о ракетной угрозе объявили в 22:35. В настоящее время тревога в регионе продолжается.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

О причинах и обстоятельствах взрыва пока ничего не известно. Официальной информации также нет.

Заметим, что в ряде областей Украины продолжается воздушная тревога. Просим всех срочно пройти к укрытиям гражданской защиты! Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности. Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь к укрытиям. Берегите себя! Следите за сообщениями от местных властей!

Напомним, что звуки взрывов также слышны в нескольких городах Украины: Одессе, Николаеве, Днепре и Запорожье. В местных пабликах пишут, что по прилету в Днепре начался большой пожар и поднимается столб дыма.

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