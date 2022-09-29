В Черкасской области во время тревоги раздался мощный взрыв

Житлеи Черкасской области сообщают, что слышали мощный взрыв. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Сообщения о ракетной угрозе объявили в 22:35. В настоящее время тревога в регионе продолжается.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

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О причинах и обстоятельствах взрыва пока ничего не известно. Официальной информации также нет.

Заметим, что в ряде областей Украины продолжается воздушная тревога. Просим всех срочно пройти к укрытиям гражданской защиты! Украина в настоящее время находится в потенциальной опасности. Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь к укрытиям. Берегите себя! Следите за сообщениями от местных властей!

Напомним, что звуки взрывов также слышны в нескольких городах Украины: Одессе, Николаеве, Днепре и Запорожье. В местных пабликах пишут, что по прилету в Днепре начался большой пожар и поднимается столб дыма.

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