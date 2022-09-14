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В Черкасской области во время воздушной тревоги раздался взрыв

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В Черкасской области во время воздушной тревоги раздался взрыв

Фото: Associated Press

Поздно вечером среды, 14 сентября, на территории Черкасской области раздался звук, как сообщают местные жители, подобный взрыву.

Стоит отметить, что сейчас идет воздушная тревога только в Черкасской области. Во всех остальных регионах Украины спокойно. Тревога в Черкасской области началась в 22:08 и уже длится 23 минуты.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их словам, вероятно, был сбит беспилотник.

Что это был за взрыв – пока неизвестно. Официальной информации от власти пока нет.

Карта воздушных тревог / ©
Карта воздушных тревог

Напомним, Россия обстреляла ракетами Кривой Рог. Во время тревоги в город прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет.

В результате атаки России без воды несколько районов города. Оккупанты били целенаправленно по гидротехническим сооружениям.

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