В Черкасской области во время воздушной тревоги раздался взрыв

Поздно вечером среды, 14 сентября, на территории Черкасской области раздался звук, как сообщают местные жители, подобный взрыву.
Стоит отметить, что сейчас идет воздушная тревога только в Черкасской области. Во всех остальных регионах Украины спокойно. Тревога в Черкасской области началась в 22:08 и уже длится 23 минуты.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По их словам, вероятно, был сбит беспилотник.
Что это был за взрыв – пока неизвестно. Официальной информации от власти пока нет.
Напомним, Россия обстреляла ракетами Кривой Рог. Во время тревоги в город прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет.
В результате атаки России без воды несколько районов города. Оккупанты били целенаправленно по гидротехническим сооружениям.
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