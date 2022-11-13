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В Черкасской области во время воздушной тревоги сработало ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1635
Время на прочтение
1 мин
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В Черкасской области во время воздушной тревоги сработало ПВО

В области была объявлена воздушная тревога.

В Черкасской области во время крайней тревоги сработало ПВО.

Об этом в сообщении в Telegram-канале заметил глава Черниговской ОВА Игорь Табурец.

"Слава ВСУ! Спокойной нам ночи!", — добавил он.

Позже в области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, что в Черкассах раздались взрывы вечером 12 ноября во время объявленной в области воздушной тревоги.

В ночь на 2 ноября российские беспилотники "шахиды" атаковали Черкасскую область. Один вражеский дрон попал в объект инфраструктуры в одной из общин.

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Дата публикации
Просмотры
1635
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