В Черкасской области во время воздушной тревоги сработало ПВО

В области была объявлена воздушная тревога.

В Черкасской области во время крайней тревоги сработало ПВО.

Об этом в сообщении в Telegram-канале заметил глава Черниговской ОВА Игорь Табурец.

"Слава ВСУ! Спокойной нам ночи!", — добавил он.

Позже в области был объявлен отбой воздушной тревоги.

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Напомним, что в Черкассах раздались взрывы вечером 12 ноября во время объявленной в области воздушной тревоги.

В ночь на 2 ноября российские беспилотники "шахиды" атаковали Черкасскую область. Один вражеский дрон попал в объект инфраструктуры в одной из общин.

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