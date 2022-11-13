В Черкасской области во время воздушной тревоги сработало ПВО

В области была объявлена воздушная тревога.
В Черкасской области во время крайней тревоги сработало ПВО.
Об этом в сообщении в Telegram-канале заметил глава Черниговской ОВА Игорь Табурец.
"Слава ВСУ! Спокойной нам ночи!", — добавил он.
Позже в области был объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним, что в Черкассах раздались взрывы вечером 12 ноября во время объявленной в области воздушной тревоги.
В ночь на 2 ноября российские беспилотники "шахиды" атаковали Черкасскую область. Один вражеский дрон попал в объект инфраструктуры в одной из общин.
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