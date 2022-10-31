В Черкасской ОВА рассказали о последствиях ракетного удара РФ по объекту инфраструктуры: есть пострадавшие

В результате утреннего ракетного удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Черкасской области пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Во время утренней тревоги мы имели ракетные удары по объекту энергетической инфраструктуры. К сожалению, есть четыре пострадавших. Они сейчас в больнице. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Прежде всего объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства", — написал он и добавил, что частично с электрикой областной и районные центры.

Глава ОВА подчеркнул, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.

Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры. В результате в ряде областей и в Киеве отсутствует электро- и водоснабжение.

В то же время, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 вражеских крылатых ракет.

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