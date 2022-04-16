В Чернигове частично заработает общественный транспорт — мэр

Городские власти также рассматривают возможность бесплатного проезда.

В Чернигове частично запустят некоторые маршруты общественного транспорта, ведь состояние дороги в городе это позволяет.

Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, пишет Суспільне.

"Мы запустим некоторые маршруты транспорта. Есть желание частных перевозчиков, есть определенное количество автобусов у Черниговского троллейбусного управления. Но я бы не хотел за это брать деньги, по крайней мере, какое-то время сейчас. Но для этого надо финансировать работу этих перевозчиков. И вот я хотел согласовать, будет ли это компенсировано из государства. Это сегодня вопрос номер один", — отметил он.

Мэр также сказал, что в будущем в городе хотят полностью отказаться от троллейбусов и заменить их электробусами. С учетом того, что троллейбусная инфраструктура в городе нуждается в полном восстановлении, смысл потратить больше и сразу закупить электробусы все-таки есть.

"Если бы было какое-то понимание хотя бы процента вероятности привлечения существенных европейских средств, стоило бы перейти на электробусы... Эта техника дороже. Один электробус стоит где-то 420 тысяч евро. Дешевле 300 тысяч евро я цен на электробусы не видел... Нужно значительные расходы на восстановление контактной сети, опорные столбы, все это хозяйство... Учитывая, что все это надо делать, может быть, воздержаться от этих расходов, а пойти на большие — закупить электробусы и базовые станции, где была бы организована их зарядка .Троллейбусы продать, конечно. У нас большое количество старых троллейбусов, а новых, относительно новых, у нас около 30. В этом был бы смысл. Но это такие мечты во время войны", — сказал мэр.

Напомним, вблизи Чернигова оккупанты в подвале школы держали в заложниках несколько сотен человек.

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