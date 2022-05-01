В Чернигове до сих пор не ходит транспорт, за свидетельствами о смерти стоят очереди

В Чернигове до сих пор не ходит транспорт, за свидетельствами о смерти стоят очереди

Чернигов стал Северным форпостом в борьбе с российской армией, более месяца решисты держали его в блокаде, но взять город, тем более продвинуться в Киев с его стороны — российским военным не удалось.

Сейчас улицы Чернигова почти пусты, общественный транспорт не работает. В центре города вообще такая тишина, которая кажется и ветер умер, говорится в ТСН.

38 дней осады, но российские войска Чернигова так и не смогли оккупировать, поэтому город не только обстреливали по периметру, но и бомбили с неба. Чернигов уничтожен, местами без преувеличения сравним с землей, но город не потерял свою мощь и исторический дух. Древние храмы изрублены русской артиллерией. Город обстреливали без конца, люди круглосуточно сидели в подвалах. Соборы пошрамованные, но выстояли после русских войск.

Многоэтажки после авиабомбардировок вообще зияют огромными ранами. Число жертв в Чернигове окончательно не установлено, но по свидетельству на смерть — очереди.

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А деревянные дома, которыми славится Чернигов, от взрывной волны складывались в кучу досок. Длинные улицы частных секторов просто черны от обугленных домов.

Когда Александр Пуськов вернулся в родной Чернигов, — сразу поехал посмотреть выстоял ли его любимый дом. Деревянное кружево на нем Саша восстанавливал вместе с другими. «Мы с друзьями следили, мы понимали, чтобы не произошло, мы все отстроим. В первую очередь я переживал за людей», – говорит мужчина.

Без света, газа, воды черниговцы жили месяц – во дворах еще можно увидеть импровизированные грубы, их делали из кирпича разбомбленных домов, люди голодали. «Трудно, конечно, но держимся, надеемся, что все будет хорошо», — говорят местные.

Но город все равно оживает, хотя еще не все решаются улыбаться. Поврежденные решистами деревянные дома с кружевом, волонтеры обещают восстановить. Они убеждены – туристический потенциал у города снова возрастет. Главное – выстоять.

До и после блокады: корреспондентка ТСН вспомнила, каким видела Чернигов прошлым летом

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