В Чернигове и Львовской области замироточили иконы: священники рассказали, что это значит

В Чернигове и Львовской области замироточили иконы: священники рассказали, что это значит

Также икона Богородицы замироточила и во Львовской области.

В Чернигове, который постоянно обстреливают российские оккупанты, замироточили три иконы. Местный священник считает это хорошим знаком.

Об этом сообщил местный журналист Василий Чепурный.

В Чернигове замироточили сразу три иконы

"В Екатерининской церкви замироточили многие иконы, подтвердившие настоятель храма, секретарь епархиального управления о. Роман Киник. Правда, он удивляется, почему сейчас этому придают такое исключительное значение, ведь икона св. Меркурия Бригинского на его реке мироточит уже три месяца", — подчеркнул журналист.

Также Василий Чепурный добавил, что капли мира появились на Троицко-Ильинской иконе, на копии Дубенской иконы (даже на литографии, то есть на бумаге – такая икона в алтаре) и на иконе Вифлеемской Божией Матери.

"Кстати, это единственная икона, на которой Матерь Божья улыбается. Поэтому эти знаки нужно расценивать, как добрые знаки, как свидетельство, что Бог с нами – говорит отец Роман, не покидающий ни своего храма, ни своей паствы", – пояснил черниговский журналист.

Икона Матери Божьей замироточила и во Львовской области

Ранее в ПЦУ сообщили, что икона Матери Божьей также замироточила и возле Львова. Настоятель храма Собора Пресвятой Богородицы, протоиерей Михаил Пасирский рассказал, что икона мироточит уже почти полтора месяца, но в последнее время миро стало просто-таки литься, в частности, проявляется из глаз Богородицы.

"Мироточивость как чудесное явление известно Церкви еще с первых лет христианства, а многочисленные факты мироточивости мощей святых и икон были подтверждены на протяжении всей истории Церкви. Достоверно ученые до сих пор не могут объяснить чудо мироточения, так же, как и время, место или, собственно, икону, которая проявляет это сверхъестественное чудо. Но исследователи, историки и священники сходятся во мнении, что такое явление возникает не просто так, а на определенное предостережение", — сообщили в ВЦУ.

Протоиерей Михаил Пасирский считает, что мироточивость иконы Пресвятой Богородицы во Львовской области – это хороший знак.

"Должны ждать положительных изменений. Ведь когда икона кровоточит, то предвещает беду, а мироточит — значит, добро и поддержку", — сказал отец.

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