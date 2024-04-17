В Чернигове людей достают из-под завалов: появилось видео спасения

Сейчас известно о по меньшей мере трех пропавших без вести после вражеской атаки.

После ракетных ударов в Чернигове продолжается поисково-спасательная операция, под завалами еще находятся люди. Появилось видео момента спасения одного из пострадавших.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Министр проинформировал, что экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по Чернигову. Сейчас известно об 11 погибших и 22 травмированных. Есть заявления о по меньшей мере трех пропавших без вести.

"Под завалами – еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция. С пострадавшими работают психологи. На видео – момент спасения одного из пострадавших", – написал Клименко в Сети.

Он отметил, что среди погибших оказалась 25-летняя лейтенант полиции. Она жила в соседнем доме и как раз находилась дома на больничном. Полицейская получила смертельное осколочное ранение.

Глава МВД выразил соболезнования семьям всех погибших в результате российской атаки.

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Спасательную операцию в Чернигове после атаки сняли на видео

Напомним, российские войска 17 апреля нанесли несколько ракетных ударов по Чернигову. Власти сообщили о прямом попадании в здание социальной инфраструктуры высотой в восемь этажей. Есть разрушения, погибшие и раненые, количество которых растет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетные удары по Чернигову: у раненых сложные травмы

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