В Чернигове напомнили россиянам о княжестве времен Киевской Руси: "Соглашайтесь лучше на границу 1991 года"

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус ответил террористу Пушилину о том, что "надо оккупировать Чернигов и Одессу". Он опубликовал карту Черниговского княжества времен Киевской Руси, в которую входили также и современные российские территории.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Вячеслав Чаус отметил, что террорист Пушилин плохо учился в школе и ничего не знает о Черниговском княжестве времен Киевской Руси, поэтому он опубликовал карту, коды в составе Черниговского княжества была нынешняя Курская, Брянская области РФ, а также современный белорусский город Гомель.

"Какой-то пушилин сказал о "присоединении" Чернигова к россии. Террористы — мммщики плохо учились в школе и не знают, где заканчивались территории Черниговского княжества на севере. А история циклическая. Поэтому соглашайтесь на границы 1991 года, пока есть такая возможность. Она всплывает" быстрее, чем вы думаете", — заметил Чаус.

Заявления россиян об "оккупации Чернигова и Одессы"

Ранее террорист Денис Пушилин в комментарии российским пропагандистам заявил, что, мол, "Одесса и Чернигов должны быть освобождены". На это у его хозяина в Кремле заявили, что в оккупантов сложная ситуация в Донецкой области.

"Вопрос о возможности присоединения Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора граждан... Первоочередной задачей является защита людей в "ДНР" и "ЛНР", — заявил представитель Путина Песков.

В ЦПИ при СНБО отметили, что подобные заявления свидетельствуют о том, что россияне преследовали цель оккупировать всю Украину, однако после сопротивления украинцев скорректировали свои планы.

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