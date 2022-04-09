В Чернигове ограничили движение по пешеходному мосту через Десну — видео

В результате обстрелов переправа находится в аварийном состоянии.

В Чернигове закрыли для курсирования транспорта мост через Десну.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, движение транспорта запрещено. Мост открыт только для пешего перехода.

"Пешеходный мост из-за Десны пострадал в результате артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов и находится в аварийном состоянии. Учитывая это, было принято совместное с ОК "Север" решение максимально ограничить движение этим мостом", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, городской голова Чернигова считает, чтобы отстроить город после обстрелов российских оккупантов, понадобится по меньшей мере четыре года. Захватчики страны-агрессора уничтожили город на 70%. Некоторые районы города напоминают Бучу или Мариуполь.

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