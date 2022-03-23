В Чернигове оккупанты разбомбили автомобильный мост, который вел в Киев (видео)

На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал.

В Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост из-за Десны. Сооружение соединяло Чернигов с Киевом.

Эту информацию подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в комментарии "Суспільному".

По его словам, на мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал. По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Рассказываем, какая ситуация в Чернигове, закрывающем захватчикам северный путь на Киев, из-за чего практически постоянно находится под обстрелами.

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