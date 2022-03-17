В Чернигове оккупанты разбомбили общежитие: погибли трое детей и их родители (фото)

В Чернигове оккупанты разбомбили общежитие: погибли трое детей и их родители (фото)

Спасатели обнаружили погибших под руинами общежития в Чернигове.

В Чернигове под завалами общежития нашли погибшую целую семью, ставшую жертвой авиаудара российских оккупантов по общежитию. Погибли от действий российских захватчиков трое детей и родители.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Тела погибших были обнаружены 17 марта во время проведения работ по разбору конструкций. Как отмечается, погибли двойняшки (по 3 года), их 12-летняя сестренка и двое родителей.

"Спасатели достали семью погибших из 5 человек, среди них 3 детей (мальчик и девочка двойняшки по 3 года) старшая сестренка 12 лет и их родители. Все они погибли в результате авиаудара по общежитию", — говорится в сообщении.

Напомним, российские армейцы продолжают системные артиллерийские и авиаобстрелы Чернигова. В результате обстрелов города российскими оккупационными войсками за прошедшие сутки, 16 марта, погибли 53 человека.

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