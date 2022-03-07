В Чернигове оккупанты разбомбили школу: фото последствий обстрела

Спасатели разбирают завалы, поскольку там могут находиться люди.

В Чернигове оккупанты обстреляли среднюю общеобразовательную школу №18, полностью разрушив ее. На утро 7 марта спасатели разбирают конструкции образовательного учреждения и ищут людей, которые могут находиться под завалами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте, как указано, работают шесть спасателей, а также привлечены две единицы техники ГСЧС.

"Проводятся работы по разбору конструкции и поиску людей по ул. Гагарина помещения ОШ №18. На месте происшествия работает отделение группы спасательных работ 2 единицы техники 6 человек личного состава", — говорится в сообщении.