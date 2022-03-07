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В Чернигове оккупанты разбомбили школу: фото последствий обстрела

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В Чернигове оккупанты разбомбили школу: фото последствий обстрела

Спасатели разбирают завалы, поскольку там могут находиться люди.

В Чернигове оккупанты обстреляли среднюю общеобразовательную школу №18, полностью разрушив ее. На утро 7 марта спасатели разбирают конструкции образовательного учреждения и ищут людей, которые могут находиться под завалами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте, как указано, работают шесть спасателей, а также привлечены две единицы техники ГСЧС.

"Проводятся работы по разбору конструкции и поиску людей по ул. Гагарина помещения ОШ №18. На месте происшествия работает отделение группы спасательных работ 2 единицы техники 6 человек личного состава", — говорится в сообщении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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