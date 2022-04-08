В Чернигове оккупанты убили 700 мирных жителей — мэр города

70 человек идентифицировать не смогли.

Около 700 человек погибли в Чернигове с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, пишет "Суспільне".

"За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских", — сказал Атрошенко.

По его словам, 70 человек идентифицировать не смогли. Имена всех остальных известны.

Ранее стало известно, что российские оккупанты уже покинули окрестности Чернигова и отходят от области. Тем временем в Черниговской области разминируют дороги и организуют маршруты. Соответствующие службы занимаются организацией маршрутов по региону.

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