В Чернигове погибли минимум 33 человека в результате авиаудара России - ГСЧС

В Чернигове погибли минимум 33 человека в результате авиаудара России - ГСЧС

Под завалами могут быть еще погибшие и травмированные.

В результате российских авиационных ударов в Чернигове 3 марта погибли минимум 33 человека. Также 18 человек травмировались.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В связи с мощными обстрелами спасательные работы временно приостановлены. Под завалами могут находиться еще погибшие и травмированные мирные местные жители.