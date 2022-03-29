В Чернигове ракета оккупантов прилетела на детскую площадку

О погибших или пострадавших не сообщается.
Российские оккупанты обстреляли Чернигов ракетами, одна из них попала на территорию детской площадки.
Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины.
Вражеская ракета упала на детской площадке в центральной части города.
"Фото, которое не требует объяснений... Но во всю раскрывает циничную, морально низкую сущность российского врага", — говорится в сообщении.
О погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что армии России нет сил, чтобы взять Чернигов, тем более, превратить его в Мариуполь, которое сейчас находится в блокаде оккупантов.
Напомним, по результатам переговоров в Стамбуле российская сторона заявила, что оккупанты сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.
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