В Чернигове россияне в агонии разбомбили стадион и библиотеку: последствия нападения оккупантов (фото)

В Чернигове россияне в агонии разбомбили стадион и библиотеку: последствия нападения оккупантов (фото)

Коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения в Чернигове.

В Чернигове в результате ночных бомбардировок российских оккупационных сил, которых Путин отправил воевать против Украины, поврежден стадион и библиотека, перебит водопровод.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в утреннем видеообращении.

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По словам Чауса, такие действия свидетельствуют об агонии врага, который не может преодолеть сопротивление защитников города, а потому от злобы уничтожает гражданские объекты.

"Стадион им. Гагарина и библиотека в Чернигове. Стратегический военный объект. Это уже агония, они готовят по гражданским объектам, думаю, скоро у них закончатся снаряды и патроны", — сказал Чаус.

Он также сообщил, что все коммунальщики работают над тем, чтобы возобновить работу всех сетей и заверил, что скоро в дома горожан вернется вода.

"Знаю, что есть прорыв "пятисотки" водоканала. Водоканал работает, восстанавливает, скоро в городе появится вода. Электроснабжающая, теплоснабжающая, все коммунальщики работают на восстановление сетей", — добавил он.

Напомним, в результате обстрелов Чернигов остался без воды.

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