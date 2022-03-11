В Чернигове россияне в агонии разбомбили стадион и библиотеку: последствия нападения оккупантов (фото)

Коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения в Чернигове.
В Чернигове в результате ночных бомбардировок российских оккупационных сил, которых Путин отправил воевать против Украины, поврежден стадион и библиотека, перебит водопровод.
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в утреннем видеообращении.
По словам Чауса, такие действия свидетельствуют об агонии врага, который не может преодолеть сопротивление защитников города, а потому от злобы уничтожает гражданские объекты.
"Стадион им. Гагарина и библиотека в Чернигове. Стратегический военный объект. Это уже агония, они готовят по гражданским объектам, думаю, скоро у них закончатся снаряды и патроны", — сказал Чаус.
Он также сообщил, что все коммунальщики работают над тем, чтобы возобновить работу всех сетей и заверил, что скоро в дома горожан вернется вода.
"Знаю, что есть прорыв "пятисотки" водоканала. Водоканал работает, восстанавливает, скоро в городе появится вода. Электроснабжающая, теплоснабжающая, все коммунальщики работают на восстановление сетей", — добавил он.
Напомним, в результате обстрелов Чернигов остался без воды.
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