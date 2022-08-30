В Чернигове создадут добровольное формирование терробороны, в которое будут входить коммунальщики — мэр

В Чернигове будет создано добровольное формирование терробороны при городском совете. Туда будут входить работники коммунальных предприятий города. Такое решение принял сегодня исполнительный комитет городского совета.

Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, пишет "Суспільне Чернігів".

По словам мэра, это единственный путь для того, чтобы научить работников коммунальных предприятий пользоваться тактической аптечкой, провести курсы медицинских и тактических учений и стрельбы. В случае реальной угрозы наступления, эти работники будут выполнять функцию обороны коммунальных предприятий.

Также они могут привлекаться и к охране общественного порядка.

Согласно положению о добровольческом формировании территориальных общин, такое подразделение должно действовать под непосредственным руководством и контролем командира воинской части Сил Теробороны ВСУ.

Напомним, оккупанты на Черниговщине обстреляли стадо коров.

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