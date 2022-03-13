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В Чернигове в результате авиаудара разрушено общежитие: есть погибший и раненые (фото)

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© ГСЧС
© ГСЧС
© ГСЧС
© ГСЧС
© ГСЧС

Семь человек удалось спасти.

В Чернигове, где оккупанты разбомбили общежитие, спасатели ликвидировали пожар в нем. Есть погибший и раненый.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что сначала оккупанты нанесли авиаудара по девятиэтажному общежитию. В результате чего здание загорелось. Пожар ликвидировать удалось около 11:50.

На месте обнаружено одно погибшее лицо, двое травмированных. Семь человек удалось спасти подразделениям ГСЧС. Работы продолжаются.

На месте работало 35 человек, привлекалось 9 единиц техники.

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