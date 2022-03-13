В Чернигове в результате авиаудара разрушено общежитие: есть погибший и раненые (фото)

Семь человек удалось спасти.
В Чернигове, где оккупанты разбомбили общежитие, спасатели ликвидировали пожар в нем. Есть погибший и раненый.
Об этом сообщает ГСЧС.
Отмечается, что сначала оккупанты нанесли авиаудара по девятиэтажному общежитию. В результате чего здание загорелось. Пожар ликвидировать удалось около 11:50.
На месте обнаружено одно погибшее лицо, двое травмированных. Семь человек удалось спасти подразделениям ГСЧС. Работы продолжаются.
На месте работало 35 человек, привлекалось 9 единиц техники.
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