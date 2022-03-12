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В Чернигове враг бьет по гражданской инфраструктуре: город остался без электричества, газа, воды и отопления

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В Чернигове враг бьет по гражданской инфраструктуре: город остался без электричества, газа, воды и отопления

Фото: скриншот с видео

По словам главы области, враг наносит удары туда, где военных нет и не было.

Чернигов утром в субботу остался без электричества, газа, воды и отопления, но городские службы занимаются ремонтом.

Об этом рассказал глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус в видеообращении.

"В Чернигове продолжаются ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в том числе с использованием авиации. Гибнут мирные люди, очень многие получили ранения. Враг наносит удары туда, где военных нет и не было. Сегодня враг нанес удар по гостинице "Украина". Гостиницы больше нет, но Украина есть", – сказал глава области.

Также Чаус показал разрушенную гостиницу "Украина", которая была одной из визиток Чернигова.

О ситуации на Черниговщине в режиме онлайн – в нашем материале.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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