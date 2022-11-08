В Чернигове задержали бойца терробороны: через уклониста мог передать белорусам места дислокации ВСУ

В Чернигове 63-летний боец терробороны пытался незаконно переправить за границу мужчину. Чтобы его пропустили, он должен был передать белорусским спецслужбам места дислокации ВСУ.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

По данным следствия, 63-летний военнослужащий территориальной обороны планировал незаконно переправить за границу мужчину. Для того чтобы последнего пропустили, тот якобы должен был передать белорусским спецслужбам места дислокации ВСУ.

Боец территориальной обороны предоставил такую информацию мужчине в начале августа. Подозреваемый задержан, ему инкриминируется распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Повторная угроза наступления с территории Беларуси

24 февраля российская оккупационная армия начала свое наступление на Украину. Окупать с территории Беларуси двинулись в Киев и беспощадно обстреливали Чернигов, чтобы отрезать столицу от запада Украины, откуда поступала помощь.

Сейчас на территорию Беларуси снова свозят российских мобилизованных. Оккупанты могут попытаться повторно наступать на Киев, Чернигов или Волынскую и Ровенскую области.

Советник Офиса президента Алексей Арестович в октябре заявлял, что мобилизованные российские войска могут попытаться наступать со стороны Беларуси на Киев и Чернигов. Ведь российский диктатор Владимир Путин очень хочет повторить наступление на украинскую столицу.

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