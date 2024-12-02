В Чернигове задержали женщину, которая передавала врагу данные о военных объектах

Подозреваемая за деньги фиксировала военные цели, используя приложение, которое добавляло к фото и видео информацию о времени и месте съемки.

В Чернигове задержали женщину, которая шпионила для врага, передавая информацию о военных объектах. Местной жительнице выдвинуто подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, в октябре 2024 она начала контактировать с представителем России через Telegram, согласившись собирать данные о военных объектах Чернигова.

Подозреваемая, получая деньги, использовала специальное приложение для фиксации военных целей, добавляя в фото и видео информацию о времени и месте съемки. Эти материалы она передавала через мессенджер, а деньги получала на криптовалютный кошелек.

Кроме того, женщина планировала приобрести портативную видеокамеру для слежения за объектами и передачи данных о действиях ВСУ в реальном времени.

Однако ее преступная деятельность была вовремя разоблачена. Во время обыска у женщины изъята камера и мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с врагом.

Женщине избрана мера пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается при поддержке Управления СБУ в Черниговской области.

Напомним, СБУ и полиция задержали пятерых молодых людей, совершавших поджог в трех регионах Украины по заказу российских спецслужб.

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