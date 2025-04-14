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В Черниговской области армия РФ дроном атаковала поезд: детали от полиции
Информация о пострадавших людях не поступала.
Утром 14 апреля российская армия в очередной раз атаковала Черниговщину . В Семеновской общине Новгород-Северского района в результате атаки беспилотниками повреждений получил пассажирский вагон поезда.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
"На места вражеских попаданий немедленно прибыли сотрудники сектора полицейской деятельности №1 (г. Семеновка) Новгород-Северского райотдела полиции. Полицейские фиксируют последствия атаки и документируют военное преступление окупантов", - отмечается в сообщении.
Напомним, 4 апреля, российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка на Черниговщине.