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В Черниговской области будут отключать электричество нарушителям режима светомаскирования — ОВА

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В Черниговской области будут отключать электричество нарушителям режима светомаскирования — ОВА

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус/Facebook

Из-за угрозы авианалетов всем, кто не соблюдает режим светомаскирования в Черниговской области, будут отключать электроэнергию.

Нарушителям режима светомаскирования отключат электроэнергию.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Чернигов, Нежин Прилуки и все другие населенные пункты находятся под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов. Яркий свет в темный период суток в многоэтажках является удобным ориентиром для вражеских наводчиков и летчиков", — написал он.

Чаус также напомнил, что пользоваться в темное время суток можно только слабым светом (фонарики, неяркие настольные лампы и т.п.) и только при полном затемнении окон шторами, не пропускающими свет или другими материалами.

"В случае нарушения этого правила, многоквартирные дома и улицы будут принудительно отключены от электроснабжения", — подчеркнул он.

Напомним, украинские пограничники в Черниговской области были обстреляны с территории РФ.

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