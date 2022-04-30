В Черниговской области местами запретили посещать кладбища в поминальные дни — ОВА

В Черниговской области местами запретили посещать кладбища в поминальные дни — ОВА

В поминальные дни запрещено посещать кладбища на деоккупированных территориях области.

В Черниговской области во время поминальных дней действует запрет на посещение населением кладбищ на территориях, временно оккупированных российскими войсками.

Соответствующее распоряжение издал начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Запрет не касается представителей Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Нацгвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также работников коммунальных служб для выполнения служебных заданий

Напомним, в ГСЧС дали советы, которые могут спасти жизнь во время посещения кладбищ и памяти умерших.

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