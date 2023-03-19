В Черниговской области могут увеличить количество ПВО – Наев провел совещание

Россияне почти каждый день обстреливают приграничные с РФ районы Черниговской области.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел совещание по вопросам усовершенствования защиты населения в Черниговской области, которое проживает в приграничных районах с Россией и подвергается артиллерийским и минометным обстрелам.

Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных Сил ВСУ.

Так, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подчеркнул, что пограничная область обстреливается почти каждый день – обстрелам подвергаются 34 населенных пункта.

Поэтому Сергей Наев обратился к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с просьбой о выделении дополнительных сил и средств ПВО, а также усилении артиллерийской разведки для нужд Черниговской области.

"Главная задача – наши граждане должны быть в безопасности и чувствовать, что военное командование и органы государственной власти на местах точно защитят их в случае любых угроз. Мы понимаем, что враг не оставил своих намерений наносить огненное поражение по гражданским объектам. Поэтому нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы местное население, проживающее в приграничных Черниговщинах, не подвергалось враждебным обстрелам. Мы определили конкретные меры, которые будем в дальнейшем претворять в жизнь", — подчеркнул Наев.

В совещании приняли участие командир группировки войск бригадный генерал Дмитрий Красильников, начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский и представители органов государственной власти.

Напомним, на днях в Сумской области было проведено совещание по вопросам усовершенствования гражданской защиты населения, проживающего в приграничных районах. Участие в ней приняли командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев и и. о. главы Сумской ОВА Тарас Савченко.

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