В Черниговской области на мини взорвались супруги: детали (фото)

На Черниговщине в понедельник, 28 августа, в результате подрыва на мине погибли два человека: муж-патрульный и его жена. Двое их малолетних детей госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила полиция Черниговской области в Facebook.

Об инциденте правоохранителям сообщили очевидцы. На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.

Также читайте Подоляк подробно объяснил, почему невозможно провести выборы во время войны

"Гражданский автомобиль взорвался на лесной дороге. В результате взрыва транспортное средство загорелось и, к сожалению, водитель и пассажирка погибли в огне. Двое их малолетних детей получили травмы", — рассказали в полиции.

Отмечается, что за рулем авто находился сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции.

В настоящее время правоохранители работают, устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщают в Сети, трагедия произошла в районе Голубых озер возле села Олешня, близко к границе с Беларусью. На фото видно, что рядом с местом взрыва авто было предупреждение о минной опасности в этом районе.

На Черниговщине супруги подорвались на мини

На Черниговщине супруги подорвались на мини

Добавим, в Харьковской области в селе Русская Лозовая 73-летний мужчина взорвался на взрывоопасном предмете.

Кроме того, в Сумской области водитель трактора проигнорировал знак "Осторожно мины ", заехал в запрещенную зону и наткнулся на взрывоопасный предмет.

Читайте также: