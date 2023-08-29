В Черниговской области на мини взорвались супруги: детали (фото)

Автомобиль взорвался на лесной дороге.
На Черниговщине в понедельник, 28 августа, в результате подрыва на мине погибли два человека: муж-патрульный и его жена. Двое их малолетних детей госпитализировали в больницу.
Об этом сообщила полиция Черниговской области в Facebook.
Об инциденте правоохранителям сообщили очевидцы. На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.
"Гражданский автомобиль взорвался на лесной дороге. В результате взрыва транспортное средство загорелось и, к сожалению, водитель и пассажирка погибли в огне. Двое их малолетних детей получили травмы", — рассказали в полиции.
Отмечается, что за рулем авто находился сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции.
В настоящее время правоохранители работают, устанавливают все обстоятельства трагедии.
Как сообщают в Сети, трагедия произошла в районе Голубых озер возле села Олешня, близко к границе с Беларусью. На фото видно, что рядом с местом взрыва авто было предупреждение о минной опасности в этом районе.
Добавим, в Харьковской области в селе Русская Лозовая 73-летний мужчина взорвался на взрывоопасном предмете.
Кроме того, в Сумской области водитель трактора проигнорировал знак "Осторожно мины ", заехал в запрещенную зону и наткнулся на взрывоопасный предмет.
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