В Черниговской области на противотанковой мине взорвался автомобиль: погибла супружеская пара медработников, дети в больнице

В Черниговской области на противотанковой мине взорвался автомобиль: погибла супружеская пара медработников, дети в больнице

Не доехав до понтонной переправы, автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В Черниговской области на боеприпасе, оставленном оккупантами, подорвались семья работника медицинской помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, 1 апреля около 20:00 семья работника медпомощи возвращалась на автомобиле домой в поселок Припутни. Не доехав до понтонной переправы, автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В результате чего родители погибли на месте. Еще два человека, в том числе 14-летний ребенок - попали в реанимацию. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

"Прилуцкой окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве от 02.04.2022 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 (“Нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством”) УК Украины”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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