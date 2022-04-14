В Черниговской области нашли очередной склад с вражескими боеприпасами (фото)

В Черниговской области нашли очередной склад с вражескими боеприпасами (фото)

Неравнодушные местные жители сообщили о 170 минометных минах калибра 120 мм.

В Черниговской области оперативники криминальной полиции обнаружили заброшенный состав российских боеприпасов. Их передадут Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщила полиция Черниговской области в Фейсбуке.

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"Сегодня сотрудники управления уголовного розыска полиции Черниговщины совместно с уголовным блоком Нежинского райотдела полиции обнаружили тайники вражеских войск — 170 минометных мин калибра 120 мм. Боеприпасы будут переданы Вооруженным силам Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, вражеские боеприпасы обнаружили на заброшенном тракторном состоянии. Там правоохранители обнаружили 65 упакованных ящиков с минометными минами калибра 120 мм (по две в каждом), и еще 40 мин без упаковки. Обнаруженные боеприпасы датированы 1986 годом выпуска.

О местонахождении импровизированного состава боеприпасов оккупантов правоохранителям сообщили неравнодушные местные жители.

Напомним, 13 апреля в Киевской области военнослужащие Нацгвардии Украины также нашли вражеские хранилища с боеприпасами.

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