В Черниговской области нашли тайник оккупантов (фото)

На Черниговщине нашли тайник патронов и снарядов оккупантов.

В временно находившейся под оккупацией Михаило-Коцюбинской общине пограничники совместно с полицейскими и нацгвардейцами обнаружили тайник россиян.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Правоохранители изъяли 240 патронов калибра 12,7 мм и 36 снарядов калибра 30 мм, а также форму оккупантов с шевронами РФ. Подходящие из боеприпасов передадут Силам обороны Украины.

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