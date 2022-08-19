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В Черниговской области нашли тайник оккупантов (фото)

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В Черниговской области нашли тайник оккупантов (фото)

Фото: Пресс-служба МВД Украины

На Черниговщине нашли тайник патронов и снарядов оккупантов.

В временно находившейся под оккупацией Михаило-Коцюбинской общине пограничники совместно с полицейскими и нацгвардейцами обнаружили тайник россиян.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Правоохранители изъяли 240 патронов калибра 12,7 мм и 36 снарядов калибра 30 мм, а также форму оккупантов с шевронами РФ. Подходящие из боеприпасов передадут Силам обороны Украины.

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