В Черниговской области обнаружили 40 тел погибших оккупантов — ОВА

Россияне погибли еще в феврале-марте.

В Черниговской области обнаружили 40 тел российских военных, погибших во время активных боевых действий в феврале-марте.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"На территории области изъяты 40 тел представителей вражеской армии, которые будут ресурсом для обмена на наших погибших", – отметил он.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, на 25 октября общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 68 420 человек.

За прошедшие сутки, 24 октября, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию Зоопарк и два других важных объекта противника.

Под Мелитополем ВСУ нанесли мощные удары в районе железнодорожной переправы.

Журналисты The New York Times пишут, что Россия может взять паузу в войне и перегруппироваться.

По данным британской разведки, ВСУ с февраля уничтожили четверть российских вертолетов Ka-52.

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