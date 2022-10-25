В Черниговской области обнаружили 40 тел погибших оккупантов — ОВА

Россияне погибли еще в феврале-марте.
В Черниговской области обнаружили 40 тел российских военных, погибших во время активных боевых действий в феврале-марте.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"На территории области изъяты 40 тел представителей вражеской армии, которые будут ресурсом для обмена на наших погибших", – отметил он.
Потери России в войне против Украины
По данным Генштаба ВСУ, на 25 октября общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 68 420 человек.
За прошедшие сутки, 24 октября, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию Зоопарк и два других важных объекта противника.
Под Мелитополем ВСУ нанесли мощные удары в районе железнодорожной переправы.
Журналисты The New York Times пишут, что Россия может взять паузу в войне и перегруппироваться.
По данным британской разведки, ВСУ с февраля уничтожили четверть российских вертолетов Ka-52.
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