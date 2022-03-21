В Черниговской области оккупанты похищают представителей местного самоуправления

О случаях похищения просят сообщать военной администрации.

Во временно оккупированных населенных пунктах Черниговской области фиксируют случаи похищения представителей органов местного самоуправления.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

"Российские оккупанты на Черниговщине прибегают к похищениям и незаконному содержанию жителей. Такая информация поступает из общин на временно оккупированной территории области. Вся эта информация проверяется", — подчеркнул Вячеслав Чаус.

По словам местных жителей, оккупанты задержали старосту с. Гремяч Новгород-Северской общины и военной техникой на территорию Российской Федерации.

В с. Андреевка Михаила-Коцюбинского общества 20 марта задержали старосту, депутата и директора школы. По обновленной информации на утро 21 марта староста отпустили.

В с. Новая Басань сообщили о похищении двух представителей местного самоуправления.

Вячеслав Чаус призвал жителей области, имеющих информацию о таких случаях, немедленно сообщать председателям своих общин или представителям районных военных администраций.

Как сообщалось, в Чернигове под обстрел попала машина, по которой местные жители развозили воду землякам. И с водой, и с электричеством – а главное с безопасностью там теперь – очень сложно. Из-за постоянных вражеских артиллерийских обстрелов, большинство времени жители областного центра проводят в подвалах и хранилищах.

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