В Черниговской области открыли еще две временные переправы (видео)

В Черниговской области транспортные службы открыли движение для автомобилей еще двумя временными проездами.
После освобождения территории Черниговщины дорожные бригады сразу начали работу по обеспечению непрерывной гуманитарной и медицинской помощи.
В области открыли еще две временные переправы.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Открыто движение еще на двух временных проездах:
- на дороге Р-69 Киев – Чернигов;
- на трассе Н-27 за 5 дней построили переправу на маршруте, соединяющем Чернигов и Мену.
На трассе Р-67 начаты работы по восстановлению моста в селе Хвыливка.
Напомним, в Харьковской области возобновили движение двумя переправами.
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