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В Черниговской области открыли еще две временные переправы (видео)

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В Черниговской области открыли еще две временные переправы (видео)

Кирилл Тимошенко / Facebook

В Черниговской области транспортные службы открыли движение для автомобилей еще двумя временными проездами.

После освобождения территории Черниговщины дорожные бригады сразу начали работу по обеспечению непрерывной гуманитарной и медицинской помощи.

В области открыли еще две временные переправы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Открыто движение еще на двух временных проездах:

- на дороге Р-69 Киев – Чернигов;

- на трассе Н-27 за 5 дней построили переправу на маршруте, соединяющем Чернигов и Мену.

На трассе Р-67 начаты работы по восстановлению моста в селе Хвыливка.

Напомним, в Харьковской области возобновили движение двумя переправами.

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