Во время остановки авто мужчины сначала назывались волонтерами, а затем пытались убедить, что они военнослужащие ВСУ.
В Черниговской области патрульная полиция задержала диверсионную группу.
Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции в области.
Согласно сообщению, сегодня, 22 апреля, при отработке оперативной информации экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mitsubishi Lancer. Кроме водителя, в салоне находились три пассажира. Все четверо мужчин предъявили для проверки паспорта граждан Украины.
"На вопрос полицейских мужчины стали путаться в ответах: не смогли объяснить маршрут своего движения, назывались волонтерами, а затем пытались убедить, что они военнослужащие ВСУ", — отметили в патрульной полиции.
При осмотре авто патрульные обнаружили дрон, сим-карты российских мобильных операторов и флэш-накопители с большим объемом информации.
Мужчин задержали.
На место вызвали следственно-оперативную группу и представителей СБУ.
Напомним, в близлежащих к Киеву городах до сих пор голодают люди, выживают только благодаря волонтерам.
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