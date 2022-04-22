Во время остановки авто мужчины сначала назывались волонтерами, а затем пытались убедить, что они военнослужащие ВСУ.

В Черниговской области патрульная полиция задержала диверсионную группу.

Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции в области.

Согласно сообщению, сегодня, 22 апреля, при отработке оперативной информации экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mitsubishi Lancer. Кроме водителя, в салоне находились три пассажира. Все четверо мужчин предъявили для проверки паспорта граждан Украины.

"На вопрос полицейских мужчины стали путаться в ответах: не смогли объяснить маршрут своего движения, назывались волонтерами, а затем пытались убедить, что они военнослужащие ВСУ", — отметили в патрульной полиции.

При осмотре авто патрульные обнаружили дрон, сим-карты российских мобильных операторов и флэш-накопители с большим объемом информации.

Поліція Чернігівської області

Мужчин задержали.

На место вызвали следственно-оперативную группу и представителей СБУ.

Напомним, в близлежащих к Киеву городах до сих пор голодают люди, выживают только благодаря волонтерам.

Женщины в Киевской области напекли 500 пасок и отвезли их в Бучу и Ирпень, где до сих пор есть голодные люди

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