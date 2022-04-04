В Черниговской области разминируют дороги и организуют маршруты — Чаус

Инженеры и саперы ВСУ производят разминирование.

В Черниговской области разминируют дороги и организуют маршруты. Соответствующие службы занимаются организацией маршрутов по региону.

Об этом в видеообращении сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, в области много заминированных дорог, много разрушенных коммуникаций и много взорванных мостов.

В настоящее время служба автодорог, военные и администрация занимается обеспечением и организацией маршрутов по всей территории для того, чтобы восстановить в ближайшее время логистику.

"Обращение ко всем жителям области, особенно там, где стояли российские танки... они заминировали все вокруг. Поэтому у меня большая просьба: имеем терпение и ждем, пока Вооруженные Силы, инженеры и саперы ВСУ проведут разминирование. Это очень важно, ведь мы должны избежать новых жертв", — сказал он.

Напомним, в подвале школы села Ягодное на Черниговщине, оккупанты держали в заложниках одновременно более 150 гражданских, в том числе женщин и детей.

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