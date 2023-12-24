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В Черниговской области россияне атаковали с дрона людей во время раздачи хлеба (фото)

В Черниговской области россияне атаковали с дрона людей во время раздачи хлеба (фото)

Людей атаковал вражеский беспилотник

Обошлось без жертв и пострадавших.

Российская армия атаковала из дрона жителей одного из приграничных сел Новгород-Северского района, которым привезли хлеб.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Черниговской области.

Обстрел произошел во время раздачи хлеба в центре села. Из людей никто не травмировался, осколками повредило легковой автомобиль с хлебом.

© Главное управление Национальной полиции в Черниговской области
Фото: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

Следователи возбудили уголовное производство по статье 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, оккупанты сбросили боеприпас на гражданских в Херсонской области. В результате атаки погиб один человек.

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