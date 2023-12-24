В Черниговской области россияне атаковали с дрона людей во время раздачи хлеба (фото)

Обошлось без жертв и пострадавших.
Российская армия атаковала из дрона жителей одного из приграничных сел Новгород-Северского района, которым привезли хлеб.
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Черниговской области.
Обстрел произошел во время раздачи хлеба в центре села. Из людей никто не травмировался, осколками повредило легковой автомобиль с хлебом.
Следователи возбудили уголовное производство по статье 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, оккупанты сбросили боеприпас на гражданских в Херсонской области. В результате атаки погиб один человек.
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