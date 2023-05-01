В Черниговской области россияне обстреляли образовательное учреждение: погиб ребенок

Российские террористы убили ребенка в Черниговской области.
В Черниговской области в понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли образовательное учреждение. На месте трагедии погиб ребенок.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Российские террористы 1 мая около 15:37 обстреляли неработавшее образовательное учреждение. Рядом у помещения был ребенок, он погиб.
"Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре. Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели находившегося неподалеку ребенка. Информация о пострадавших уточняется. россия — террорист. Террористов надо уничтожать", – написал Чаус.
Напомним, ночь на 1 мая 2023 года Россия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровщины. По последним данным, травмированы 34 человека, среди них пятеро детей.
Всего в ночь на 1 мая российские террористы выпустили по Украине 18 ракет, 15 — из которых удалось сбить.
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