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В Черниговской области россияне обстреляли образовательное учреждение: погиб ребенок

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1049
Время на прочтение
1 мин
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В Черниговской области россияне обстреляли образовательное учреждение: погиб ребенок

Россияне 1 мая в Черниговской области убили ребенка. / Фото: pixabay.com

Российские террористы убили ребенка в Черниговской области.

В Черниговской области в понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли образовательное учреждение. На месте трагедии погиб ребенок.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Российские террористы 1 мая около 15:37 обстреляли неработавшее образовательное учреждение. Рядом у помещения был ребенок, он погиб.

"Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре. Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели находившегося неподалеку ребенка. Информация о пострадавших уточняется. россия — террорист. Террористов надо уничтожать", – написал Чаус.

Напомним, ночь на 1 мая 2023 года Россия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровщины. По последним данным, травмированы 34 человека, среди них пятеро детей.

Всего в ночь на 1 мая российские террористы выпустили по Украине 18 ракет, 15 — из которых удалось сбить.

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Дата публикации
Просмотры
1049
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