В Черниговской области российский дрон попал в микроавтобус с гражданскими: что известно

В Новгород-Северском районе Черниговщины вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими. По предварительной информации, пострадали три человека.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, попадание произошло около 13:40 пятницы, 22 марта. Кроме того, раздались три взрыва в Семеновке. Предварительно – КАБы.

Напомним, оккупационные войска России в ночь на 22 марта нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами. Враг, в частности, целился и по объектам критической инфраструктуры, атаковав Днепровскую ГЭС в Запорожье.

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