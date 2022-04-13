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В Черниговской области строители ремонтируют разрушенные мосты: где проводятся работы

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В Черниговской области строители ремонтируют разрушенные мосты: где проводятся работы

Кирилл Тимошенко / Facebook

Рядом с разрушенными переправами строят временные проезды.

В Черниговской области строители продолжают ремонтировать разрушенные российскими оккупантами мосты.

Об этом на своей странице в соцсети написал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Работы ведутся возле поселков Смолин и Киселевка. Там, рядом с разрушенными переправами, строят временные проезды. Работает 11 единиц техники.

“На трассе М-01 Киев – Чернигов начата генеральная уборка. Это критически важный логистический маршрут, соединяющий город со столицей. Очищено уже 8 км. Работаем дальше”, — подчеркнул Кирилл Тимошенко.

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Напомним, что жителей поселка Днепропетровщины просят не выходить на улицу.

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