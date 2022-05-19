В Черниговской области водитель трактора наехал на боеприпас и подорвался (фото)

В Черниговской области 19 мая водитель трактора наехал на боеприпас и подорвался. В результате чего мужчина травмировался.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, инцидент произошел в Черниговском районе. Там на открытой территории водитель трактора наехал на бомбу, в результате чего произошла детонация боеприпаса. У трактора оторвало колесо и разгромило водительскую кабину.
Мужчина, который находился за рулем, получил травму ноги. Его доставили в областную больницу.
"Для проверки местности на наличие взрывоопасных предметов к месту происшествия выехал расчет группы пиротехнических работ ГСЧС. При обследовании прилегающей территории других боеприпасов не нашли”, — рассказали в ГСЧС Украины.
Мирным жителям ради безопасности чрезвычайники не советуют выезжать на обочину дорог, ходить в лес и на водоемы, где проводились боевые действия.
Кроме того, опасно приближаться к разбитой вражеской технике, заходить в заброшенные сооружения и дома.
Напомним, что российские войска сформировали два отряда боевых кораблей: есть угроза ракетных ударов с моря.
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