В Черниговской области водитель трактора наехал на взрывное устройство и погиб

Российские оккупанты, когда отступали, оставляли после себя много взрывных устройств.
В Черниговской области 23 мая во время проведения полевых работ водитель трактора наехал взрывное устройство и подорвался.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Как стало известно, инцидент произошел около села Киинка Черниговского района. Там водитель трактора наехал на взрывное устройство. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. К сожалению, от полученных травм водитель трактора погиб.
Пиротехники ГСЧС вместе со взрывотехниками Национальной полиции сразу же приехали и проверили прилегающую местность на наличие других взрывоопасных предметов и обнаружили еще одну противотанковую мину ТМ-62М.
Мирным жителям ради безопасности чрезвычайники не советуют ездить по необследованным полевым, лесным дорогам или участкам.
Напомним, ранее в Черниговской области уже случались подобные инциденты. 19 мая водитель трактора наехал на боеприпас и подорвался. В результате чего мужчина травмировался.
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