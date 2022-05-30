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В Черниговской области восстановили разбитые газопроводы и обеспечили 2300 домов газом

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В Черниговской области восстановили разбитые газопроводы и обеспечили 2300 домов газом

Telegram: Вячеслав Чаус

В Черниговской области продолжаются работы по возобновлению газоснабжения.

В Черниговской области восстановили разбитые российскими оккупантами газопроводы и обеспечили 2300 домов газом.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Специалисты "Черниговгаза" провели ремонты газораспределительных сетей в Черниговском районе, заменив ряд участков газопроводов, и возобновили распределение газа к 2300 домам. Газоснабжение вернули в Брусилов, Гущин, Жавинку, Киинку, Малиновку, Новый Белоус, Петрушин, Ровнополье, Роище, Слабин, Старый Белоус, Стасы, Тараса Шевченко, Тереховку, Товстолис, Трисвятскую Слободу, Халявин, Шестовицу и Яков. Далее газовщики обследуют системы в каждом доме, проводят необходимые ремонты домовых систем, после чего производят пуск газа", — говорится в сообщении.

Напомним, Черниговщина получила первые деньги для восстановления региона – 150 миллионов.

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