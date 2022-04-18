В Черниговской области возобновили дистанционное обучение

Дистанционное обучение восстановлено в 5 вузах региона.
В Черниговской области, освобожденной от российской оккупации, возобновили учебный процесс в школах, университетах и профессионально-технических училищах.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Facebook.
"Образовательный процесс на Черниговщине продолжается. Он организован в дистанционной форме во всех громадах области, кроме двух в Черниговском районе. Дистанционное обучение восстановлено и во всех 5 вузах и 12 (из 13) заведениях профессионального образования", — написал он.
Он также отметил, что узнать о возвращении к обучению (независимо от места нахождения) можно с помощью телеграмм-бота @EducationUaBot.
Напомним, ЗНО-2022 можно будет сдать в Европе.
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