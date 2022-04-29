В Черниговской области враг целит в пограничников, чтобы заставить отойти от рубежей

Российские войска накануне дважды обстреляли Черниговщину — днем пограничники зафиксировали взрывы около десятка минометных мин вблизи Семеновки на севере области.

Также россияне обстреляли территорию рядом с пунктом пропуска Сеньковка, российские военные произвели около 15 выстрелов из автоматического гранатомета, об этом говорится в ТСН.

На севере Украины российские войска беспрестанно обстреливают линию границы. Бьют не только по позициям пограничников, достается и населенным пунктам. Эту тактику российская армия уже в течение восьми лет применяет на Донбассе.

Черниговщина граничит с Россией и Беларусью. У каждой из этих стран, говорят пограничники, свой подход. Из Беларуси в Украину летят ракеты. Со стороны России постоянно обстреливают из минометов и снайперских винтовок.

«Надо сказать, что работает беспилотная авиация их, сегодня на российском участке вертолет работал и беспилотная авиация до 15 раз в сутки. Он просто без нанесения удара без пересечения контроля, облетал вдоль границы по российской территории», — рассказывают пограничники.

И все же дважды ракеты прилетели в Сеньковку. Пограничники утверждают, что российская армия обстреливает государственную границу, чтобы выбить наших пограничников из мест расположения и таким образом заставить их отойти подальше от рубежа. "5 вражеских дронов сбросили взрывные устройства", — отмечают они.

Российская армия широкомасштабное вторжение в Черниговскую область начала с обстрелов частей пограничников. Чтобы сдержать наступление россиян, пришлось взорвать автомобильный и железнодорожный мосты через Днепр. Соседка Лариса, живущая напротив подразделения, говорит, что раньше ей из-за этого завидовало все село, но 24 февраля досталось всем. «Я проснулась от того, что взрыв был, клубы огня за окном, но я когда вышла во двор, была такая тишина, такое спокойствие, что я даже не подозревала, что здесь что случилась какая-то беда. По моему мнению, если беда, тот какой-то хаос должен быть, но ребята действовали так спокойно, слаженно», — рассказывает женщина.

Лариса говорит, что в жизни никогда ничего так не ждала, как появления на украинского флага в отделе пограничников, потому что предыдущий сняли рашисты.

Ситуация на северной границе: российские войска трижды обстреляли Черниговскую область

Пункты пропуска с Россией и Белоруссией на территории Черниговщины закрыты. Русские на своей территории обустроили фортификационные сооружения, и их войска там находятся постоянно. А на белорусской стороне, говорят пограничники, передвигается бронетехника. «В вечернее время, ночное время прослушивается тяжелая техника, их не видно, мы дальше выполняем определенные боевые задания, не допустим повторного прорыва противника», — утверждают пограничники.

По предварительным данным от обстрелов россиянами вдоль линии рубежа – никто из наших пограничников не пострадал. В общем, после отступления российской армии с Черниговщины — пограничники зафиксировали семь обстрелов Черниговщины с российской территории.

Читайте также:

Момент попадания двух ракет в многоэтажку в Киеве зафиксировали камеры наблюдения

"Мариуполь — это день за год": бойцы рассказали о беспощадном обстреле "Азовстали" и новых ранениях и потерях

Жители частного сектора Запорожья своими глазами увидели разрыв ракеты и благодарят "за второй день рождения"