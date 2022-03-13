В Черниговской области ВСУ разгромили еще одно подразделение российских оккупантов — фото

В Черниговской области ВСУ разгромили еще одно подразделение российских оккупантов — фото

Украинские военные получили в свой доступ документы врагов.

Вооруженные Силы Украины в Черниговской области уничтожили подразделение 80 полка российских оккупантов.

Также в распоряжении украинских военных оказались и документы противника. В частности, таблица позывных русских оккупантов.

В ВСУ сообщают, что вторая по потенциалу армия использует для связи рации китайского производителя "Баофенг".

Напомним, между тем харьков держит оборону. ВСУ наносят урон противнику и не дают продвинуться вперед. За прошедшие сутки, 13 марта, российские оккупационные войска нанесли около 50 артиллерийских, минометных и обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани.

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