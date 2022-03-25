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В Черниговской области ВСУ уничтожили колонну российской техники: фото

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Бронированные машины оккупантов оказались и не такими уж бронированными.

На севере Украины ВСУ уничтожили колонну российской техники.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Силы сопротивления Сиверщины неустанно работают над скорейшей победой наглого врага. Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле", — говорится в сообщении.

Напомним, российская господствующая элита, в частности, бывший премьер РФ, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, пытается дистанцироваться от решения начать против Украины полномасштабную войну. Мол, это решение принимал единолично российский президент.

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