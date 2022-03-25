В Черниговской области ВСУ уничтожили колонну российской техники: фото

Бронированные машины оккупантов оказались и не такими уж бронированными.

На севере Украины ВСУ уничтожили колонну российской техники.

Также читайте В Одессе 26 марта откроется зоопарк: каким будет график работы

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Силы сопротивления Сиверщины неустанно работают над скорейшей победой наглого врага. Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле", — говорится в сообщении.

Напомним, российская господствующая элита, в частности, бывший премьер РФ, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, пытается дистанцироваться от решения начать против Украины полномасштабную войну. Мол, это решение принимал единолично российский президент.

Читайте также: